Ballay

Portes ouvertes Les Cinq Mésanges

Vauloyer Ballay Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Venez aux portes ouvertes Créa au Naturel, les Cinq Mésanges.Programme du samedi 19h Improvisation théâtrale avec Les Ch’lac20h Festival Bars Bars concert de Jacques LahayeProgramme du dimancheA partir de 12h Déjeuner champêtre réservation obligatoire Bal folkInformations et réservation au 06 75 81 60 53Restauration sur place et buvette

.

Vauloyer Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 6 75 81 60 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Créa au Naturel open house at Les Cinq Mésanges.Saturday’s program:7pm: Theatrical improvisation with Les Ch’lac8pm: Festival Bars Bars concert by Jacques LahayeSunday’s programFrom 12pm: Country-style lunch reservation requiredFolk ballInformation and reservation on 06 75 81 60 53Restaurant on site and refreshment bar

L’événement Portes ouvertes Les Cinq Mésanges Ballay a été mis à jour le 2026-04-24 par Ardennes Tourisme