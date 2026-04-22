Rochefort-sur-Loire

Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné

230 Rue du Chemin Rose Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-06

Cette année, Les Elles vous invitent à leurs portes ouvertes dans une version revisitée !

Lors des Événementielles, l’équipe du Moulin vous accueille de 10h à 18h pour la dégustation et la vente des vins du domaine, au rythme d’ateliers conviviaux.

AU PROGRAMME

Vendredi 8 mai

– 16h à 17h30 Atelier Cockt’elles Avec Sylvie, apprenez à créer des cocktails originaux à partir des cuvées du domaine.

Samedi 9 mai

– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Une balade avec Sylvie au cœur du vignoble pour apprendre à reconnaître les cépages.

– 16h à 17h30 Atelier Cockt’elles Voir description ci-dessus.

Dimanche 10 mai

– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Voir description ci-dessus.

– À partir de 12h30 Brunch des Elles Un brunch convivial et fait maison au domaine.

Samedi 6 juin

– 16h à 17h30 Atelier Fleur de la vigne Découvrez la fleur de vigne et créez votre composition florale inspirée du vignoble.

Dimanche 7 juin

– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Une balade avec Sylvie au cœur du vignoble pour apprendre à reconnaître les cépages.

– À partir de 12h30 Brunch des Elles Un brunch convivial et fait maison au domaine.

Rejoignez-nous en mai et juin pour ces deux week-ends exceptionnels. .

230 Rue du Chemin Rose Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 86 56 info@moulindechauvigne.com

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English :

This year, Les Elles invites you to their open house in a revisited version!

L’événement Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages