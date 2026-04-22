Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné Rochefort-sur-Loire
Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné Rochefort-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Rochefort-sur-Loire
Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné
230 Rue du Chemin Rose Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-08 2026-06-06
Cette année, Les Elles vous invitent à leurs portes ouvertes dans une version revisitée !
Lors des Événementielles, l’équipe du Moulin vous accueille de 10h à 18h pour la dégustation et la vente des vins du domaine, au rythme d’ateliers conviviaux.
AU PROGRAMME
Vendredi 8 mai
– 16h à 17h30 Atelier Cockt’elles Avec Sylvie, apprenez à créer des cocktails originaux à partir des cuvées du domaine.
Samedi 9 mai
– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Une balade avec Sylvie au cœur du vignoble pour apprendre à reconnaître les cépages.
– 16h à 17h30 Atelier Cockt’elles Voir description ci-dessus.
Dimanche 10 mai
– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Voir description ci-dessus.
– À partir de 12h30 Brunch des Elles Un brunch convivial et fait maison au domaine.
Samedi 6 juin
– 16h à 17h30 Atelier Fleur de la vigne Découvrez la fleur de vigne et créez votre composition florale inspirée du vignoble.
Dimanche 7 juin
– 10h30 à 12h Sentier Sensoristique Une balade avec Sylvie au cœur du vignoble pour apprendre à reconnaître les cépages.
– À partir de 12h30 Brunch des Elles Un brunch convivial et fait maison au domaine.
Rejoignez-nous en mai et juin pour ces deux week-ends exceptionnels. .
230 Rue du Chemin Rose Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 86 56 info@moulindechauvigne.com
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English :
This year, Les Elles invites you to their open house in a revisited version!
L’événement Portes Ouvertes Les Elles du Moulin Moulin de Chauvigné Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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