Portes ouvertes, Les herbes du coin, Production de safran et maceron Vouillé-les-Marais

Portes ouvertes, Les herbes du coin, Production de safran et maceron
17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais Vendée
Début : 2026-10-14 08:30:00
fin : 2026-10-18 10:30:00
Portes ouvertes 2026
Deux rendez-vous pour découvrir le métier de safranier:
-cueillette des fleurs de safran
-découverte de toutes les étapes clés
-petit-déjeuner safrané
Gratuit sur réservation. .
17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 73 02 33 contact@lesherbesducoin.fr
English :
Open House 2026
