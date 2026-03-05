Portes ouvertes, Les herbes du coin, Production de safran et maceron Vouillé-les-Marais

Portes ouvertes, Les herbes du coin, Production de safran et maceron

17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais Vendée

Début : 2026-10-14 08:30:00

fin : 2026-10-18 10:30:00

2026-10-14 2026-10-21

Portes ouvertes 2026

Deux rendez-vous pour découvrir le métier de safranier:

-cueillette des fleurs de safran

-découverte de toutes les étapes clés

-petit-déjeuner safrané

Gratuit sur réservation. .

17 A rue du Prieuré Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 73 02 33 contact@lesherbesducoin.fr

English :

Open House 2026

