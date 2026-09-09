Portes ouvertes Maison RICHART, Maison RICHART chocolaterie, Saint-André-de-Corcy

Informations pratiques

Portes ouvertes Maison RICHART 19 et 20 septembre Maison RICHART chocolaterie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Maison RICHART, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, vous ouvre ses portes, à la découverte de son histoire remontant à trois générations, et de l’univers fascinant du chocolat.

Au programme :

Démonstrations et explications sur la fabrication du chocolat

Dégustations à l’aveugle

Jeu de connaissances gourmand, quizz et jeux concours

À la fin de votre visite, repartez avec des étoiles plein les yeux et les papilles en éveil.

Pour toute la famille

Informations

Horaires : Toute la journée, sur 5 créneaux au choix

Tarif : Gratuit

Lieu : RICHART – Lieu-dit l’Arômeraie – 34 rue de Fléchet – 01390 St-André-de-Corcy

RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRES

Se présenter 10 minutes avant le début de l’atelier.

Consignes sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

RICHART se réserve la possibilité d’annuler ou déplacer un atelier.

Maison RICHART chocolaterie 34 rue de Fléchet 01390 Saint-Andre-de-Corcy Saint-André-de-Corcy 01390 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 26 47 37 https://www.richart.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.richart.com/fr/ateliers-et-evenements/10314-atelier-chocolat »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@richart.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0472264737 »}] Depuis 1925, la Maison RICHART se consacre à la création d’un chocolat artisanal aux notes aromatiques intenses. Parking gratuit

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Maison RICHART, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, vous ouvre ses portes, à la découverte de son histoire remontant à trois et de du …

©Maison RICHART