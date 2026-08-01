Informations pratiques

Prendeignes

Portes ouvertes marché gourmand à la fromagerie Les Paturins

Ferme les Paturins Prendeignes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La ferme Les Paturins ouvre ses portes pour une journée conviviale avec visite de la fromagerie, animations familiales et marché gourmand

La ferme Les Paturins ouvre ses portes pour une journée conviviale avec visite de la fromagerie, animations familiales et marché gourmand. Les producteurs locaux proposent escargots, fromages, pains, crêpes et yaourts artisanaux. La buvette et les jeux en bois complètent l’ambiance festive.

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Ferme les Paturins Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 7 86 35 07 54

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English :

The Les Paturins farm opens its doors for a convivial day with a visit to the cheese dairy, family activities and a gourmet market

L’événement Portes ouvertes marché gourmand à la fromagerie Les Paturins Prendeignes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Figeac