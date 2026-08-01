Portes ouvertes marché gourmand à la fromagerie Les Paturins Prendeignes
mercredi 12 août 2026 · Prendeignes
Informations pratiques
Prendeignes
Portes ouvertes marché gourmand à la fromagerie Les Paturins
Ferme les Paturins Prendeignes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
La ferme Les Paturins ouvre ses portes pour une journée conviviale avec visite de la fromagerie, animations familiales et marché gourmand
La ferme Les Paturins ouvre ses portes pour une journée conviviale avec visite de la fromagerie, animations familiales et marché gourmand. Les producteurs locaux proposent escargots, fromages, pains, crêpes et yaourts artisanaux. La buvette et les jeux en bois complètent l’ambiance festive.
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Ferme les Paturins Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 7 86 35 07 54
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English :
The Les Paturins farm opens its doors for a convivial day with a visit to the cheese dairy, family activities and a gourmet market
L’événement Portes ouvertes marché gourmand à la fromagerie Les Paturins Prendeignes a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Figeac