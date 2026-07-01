Portes ouvertes, Médiatheque intercommunale du Pays des Vans en cévennes, Les Vans

samedi 3 octobre 2026 · Médiatheque intercommunale du Pays des Vans en cévennes · Les Vans

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 3 octobre, 09h00 Médiatheque intercommunale du Pays des Vans en cévennes Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Portes-ouvertes samedi 4 octobre, juqu’à 17h.

Lectures offertes, animations pour les enfants.

Visite libre.

Médiatheque intercommunale du Pays des Vans en cévennes 8 route du Vivarais 07140 Les Vans Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475378545 https://cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr/ La nouvelle médiathèque a déménagé au debut de l’année 2026 acces PMR, nous telephoner pour ouvrir la barrière acces vehicule

Biblis en folie 2026

©fabiennePicard