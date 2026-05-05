Portes Ouvertes – Moulin de Quilio, Moulin de Quilio, 56310 Guern, Saint-Jean

Portes Ouvertes – Moulin de Quilio 27 et 28 juin Moulin de Quilio, 56310 Guern Morbihan

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le Moulin de Quilio a fonctionné comme minoterie jusqu’en 2001. Depuis 2020, un atelier de poterie y est en activité. Il accueille également des expositions des membres de l’association.

Pendant le weekend portes ouvertes :

Un parcours fléché vous guidera pour la découverte du moulin, son fonctionnement et son histoire.

Les adhérents de l’association vous proposeront des ateliers participatifs pour tous les âges et dvierses démonstrations autour de la poterie.

Une expo-vente installée sur le site vous permettra de découvrir le travail de différents créateurs.

Possibilité de vous restaurer chez nos voisins de L’île aux Oiseaux.

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Atelier de poterie installée dans une ancienne minoterie. Histoire et fonctionnement du moulin. Ateliers participatifs autour de la poterie. Expo-vente créateurs. Minoterie. Histoire. Poterie. Expo-vente. Ateliers.

Moulin de Quilio