Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx

Mourenx

Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq

Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

10h à 11h essai pour les 5 à 8 ans

11h à 12h essai pour les 9 à 10 ans .

Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 84 12 16 contact@mbbl64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq

L’événement Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn