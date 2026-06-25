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Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx

Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx

Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Rue Gaston de Foix
Adresse
Gymnase
Ville
64150 Mourenx
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Tarif

Mourenx

Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq

Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

10h à 11h essai pour les 5 à 8 ans
11h à 12h essai pour les 9 à 10 ans   .

Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 84 12 16  contact@mbbl64.fr

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English : Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq

L’événement Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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