Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx
Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Rue Gaston de Foix Mourenx mercredi 1 juillet 2026.
Mourenx
Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq
Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
10h à 11h essai pour les 5 à 8 ans
11h à 12h essai pour les 9 à 10 ans .
Rue Gaston de Foix Gymnase Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 84 12 16 contact@mbbl64.fr
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English : Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq
L’événement Portes ouvertes Mourenx Basket Bassin de Lacq Mourenx a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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