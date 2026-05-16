Exposition Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx

Mourenx

Exposition Le geste et l’image

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-07

Par le Club de photo de Mourenx et ses habitants.

Cette exposition immersive créée avec les habitants de Mourenx et en collaboration avec

le club photo de la commune vous invite à une expérience inédite avec de la photo, de la vidéo, du son. .

Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80 contact@lemix.fr

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English : Exposition Le geste et l’image

L’événement Exposition Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn