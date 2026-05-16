Exposition Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx
Exposition Le geste et l’image Médithèque du Mix Mourenx mardi 7 juillet 2026.
Mourenx
Exposition Le geste et l’image
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-07
Par le Club de photo de Mourenx et ses habitants.
Cette exposition immersive créée avec les habitants de Mourenx et en collaboration avec
le club photo de la commune vous invite à une expérience inédite avec de la photo, de la vidéo, du son. .
Médithèque du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 80 contact@lemix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Le geste et l’image
L’événement Exposition Le geste et l’image Mourenx a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx 20 mai 2026
- Atelier Robot Thymio Pour les petits Lacq Odyssée Mourenx 20 mai 2026
- Concert Beubeu Médiathèque Le Mix Mourenx 20 mai 2026
- Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx 21 mai 2026
- Parenthèse livres Médiathèque Le MIX Mourenx 23 mai 2026