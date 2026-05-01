Portes ouvertes Patat’As Patat’As Plœuc-L’Hermitage

Plœuc-L’Hermitage

Portes ouvertes Patat’As

Patat’As 5 Rue de l’Église Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de la journée mondiale de la pomme de terre, le Patat’As vous ouvre ses portes !

Venez visiter notre centre à Ploeuc-l’Hermitage, terre de pomme de terre, et découvrez notre histoire, nos traditions et nos nouveaux projets ! Entre machines d’antan, tracteurs anciens et exposition d’art moderne, vous ne serez pas déçus !

A 10h, 14h et 16h , laissez vous guider par les bénévoles de la Belle du Lié pour une visite commentée. .

Patat’As 5 Rue de l’Église Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 67 62 59

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English :

L’événement Portes ouvertes Patat’As Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-05-21 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme