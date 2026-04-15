Tous à la ferme – Mathieu Le Nouvel, Mathieu Le Nouvel, Plœuc-L’Hermitage

Tous à la ferme – Mathieu Le Nouvel Dimanche 7 juin, 10h30 Mathieu Le Nouvel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Mathieu Le Nouvel 15 la clôture au coq 22150 Ploeuc l’hermitage Plœuc-L’Hermitage 22150 Plœuc-sur-Lié Côtes-d’Armor Bretagne

Visite guidée

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