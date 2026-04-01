Portes ouvertes Maison de la semance paysanne Plougoulm

Plougoulm

Portes ouvertes

Maison de la semance paysanne 1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La maison des semences paysannes vous invite à venir découvrir son nouvel emplacement à Plougoulm !

L’association Kaol Kozh (vieux chou en breton) a été créée en 2007 pour la préservation, la sélection, la diffusion et l’autonomie en production de nombreuses variétés de semences adaptées à la bio pour les maraîchers et les particuliers. .

Maison de la semance paysanne 1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 21 36 47 67

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English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Plougoulm a été mis à jour le 2026-04-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX