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Portes ouvertes Maison de la semance paysanne Plougoulm

Portes ouvertes Maison de la semance paysanne Plougoulm samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison de la semance paysanne

Adresse : 1 Lieu-dit Pen Ar Vur

Ville : 29250 Plougoulm

Département : Finistère

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plougoulm

Portes ouvertes

Maison de la semance paysanne 1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

La maison des semences paysannes vous invite à venir découvrir son nouvel emplacement à Plougoulm !
L’association Kaol Kozh (vieux chou en breton) a été créée en 2007 pour la préservation, la sélection, la diffusion et l’autonomie en production de nombreuses variétés de semences adaptées à la bio pour les maraîchers et les particuliers.   .

Maison de la semance paysanne 1 Lieu-dit Pen Ar Vur Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 21 36 47 67 

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English : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Plougoulm a été mis à jour le 2026-04-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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