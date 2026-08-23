Portes ouvertes Poney Découverte Cressé
dimanche 6 septembre 2026 · Cressé
Informations pratiques
Cressé
Portes ouvertes Poney Découverte
Cressé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Un centre équestre familial et convivial pour petits et grands, du débutant au confirmé. Venez vivre votre passion avec nous apprendre, progresser, partager, s’épanouir. Ici, le bien-être des poneys et des cavaliers est notre priorité !
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Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 10 52 00
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L’événement Portes ouvertes Poney Découverte Cressé a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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