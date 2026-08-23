Informations pratiques

Cressé

Portes ouvertes Poney Découverte

Cressé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Un centre équestre familial et convivial pour petits et grands, du débutant au confirmé. Venez vivre votre passion avec nous apprendre, progresser, partager, s’épanouir. Ici, le bien-être des poneys et des cavaliers est notre priorité !

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Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 10 52 00

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English :

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L’événement Portes ouvertes Poney Découverte Cressé a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge