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AGENDA · RENNES (35000)

Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier RENNES (35000)

mercredi 16 septembre 2026 · La Maison Bleue : maison de quartier · RENNES (35000)

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
17:45
Heure de fin
18:40
Lieu
La Maison Bleue : maison de quartier
Adresse
123 Bd de Verdun
Ville
35000 RENNES (35000)
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit

Séance découverte de Line Dance avec Rennes line Dance !

Mercredi 16 septembre de 17h45 à 18h40
Vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h25
Vous aimez danser ? Vous aimez la musique internationale ?
Alors venez découvrir la Line Dance !
Une séance 100 % débutants – ouverte à toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué cette activité.
Durée : 1 heure

Organisée par l’association American Dream 35
Au programme :
• Apprentissage des pas de base
• Initiation à des chorégraphies niveau « ultra débutant »
• Le tout dans une ambiance ludique et conviviale !

Qu’est-ce que la Line Dance ?
Une danse dynamique qui se pratique sans partenaire, en lignes et en colonnes, sur des musiques variées et entraînantes.

Styles musicaux : variété internationale, rythmes modernes et énergiques
Pour qui ? Hommes et femmes, de tous âges et tous horizons
Une activité accessible à tous, mêlant convivialité, diversité et modernité !

Rejoignez-nous pour découvrir cette danse originale et pleine d’énergie !

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