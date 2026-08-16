Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier RENNES (35000)
vendredi 18 septembre 2026 · La Maison Bleue : maison de quartier · RENNES (35000)
Informations pratiques
Séance découverte de Line Dance avec Rennes line Dance !
Mercredi 16 septembre de 17h45 à 18h40
Vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h25
Vous aimez danser ? Vous aimez la musique internationale ?
Alors venez découvrir la Line Dance !
Une séance 100 % débutants – ouverte à toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué cette activité.
Durée : 1 heure
Organisée par l’association American Dream 35
Au programme :
• Apprentissage des pas de base
• Initiation à des chorégraphies niveau « ultra débutant »
• Le tout dans une ambiance ludique et conviviale !
Qu’est-ce que la Line Dance ?
Une danse dynamique qui se pratique sans partenaire, en lignes et en colonnes, sur des musiques variées et entraînantes.
Styles musicaux : variété internationale, rythmes modernes et énergiques
Pour qui ? Hommes et femmes, de tous âges et tous horizons
Une activité accessible à tous, mêlant convivialité, diversité et modernité !
Rejoignez-nous pour découvrir cette danse originale et pleine d’énergie !