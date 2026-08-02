Portes ouvertes : séance d’initiation gratuite à la « Line Dance » La Maison Bleue : maison de quartier Rennes

mercredi 9 septembre 2026 · La Maison Bleue : maison de quartier · Rennes

Informations pratiques

🎉 Séance découverte de Line Dance avec Rennes line Dance ! 🎶

Mercredi 9 septembre de 17h45 à 18h40

Vendredi 11 septembre de 18h30 à 19h25

Vous aimez danser ? Vous aimez la musique internationale ?

Alors venez découvrir la Line Dance !

🕺💃 Une séance 100 % débutants – ouverte à toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué cette activité.

📅 Durée : 1 heure

📍 Organisée par l’association American Dream 35

Au programme :

• Apprentissage des pas de base

• Initiation à des chorégraphies niveau « ultra débutant »

• Le tout dans une ambiance ludique et conviviale !

Qu’est-ce que la Line Dance ?

Une danse dynamique qui se pratique sans partenaire, en lignes et en colonnes, sur des musiques variées et entraînantes.

🎵 Styles musicaux : variété internationale, rythmes modernes et énergiques

👫 Pour qui ? Hommes et femmes, de tous âges et tous horizons

Une activité accessible à tous, mêlant convivialité, diversité et modernité !

👉 Rejoignez-nous pour découvrir cette danse originale et pleine d’énergie !