Portes ouvertes, spectacle et concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead

11 grande rue Germaine Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 01:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Visites guidées, buvette, spectacle et concert piur les portes ouvertes à la microbrasserie Bulle’s Not Dead le samedi 18 avril 2026 de 10h à 1h du matin.

On vous explique comment sont brassées nos bières !

Foodtruck toute la journée.

Concert en soirée La brigade Circus.

11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France contact@lagermoise.fr

English :

Guided tours, refreshment bar, show and concert for the open house at Bulle’s Not Dead microbrewery on Saturday, April 18, 2026 from 10am to 1am.

We’ll explain how our beers are brewed!

Foodtruck all day.

Evening concert: La brigade Circus.

L’événement Portes ouvertes, spectacle et concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine a été mis à jour le 2026-02-16 par OT du Saint-Quentinois