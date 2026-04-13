Portes ouvertes sur l’agroécologie, Terlenn, Beyssac

Portes ouvertes sur l’agroécologie 5 – 7 juin Terlenn Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Sur notre ferme certifiée AB nous produisons pour nous nourrir, pour entretenir notre espace, pour préserver la biodiversité… et pour vous. Moutons Ouessant et fruits transformés vous attendent !

Nous vous proposons un parcours pédagogique « spécial jeunesse » ainsi qu’une visite guidée pour découvrir notre système.

Terlenn 344 route de la mazelle Beyssac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0612472974 »}]

Pratiquer l’agroécologie pour se nourrir permaculture agroécologie

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