PORTES OUVERTES SUR MULTI ACTIVITES AVEC GYM VOLONTAIRE SEDANAISE, SEDAN (08200), Vrigne aux Bois

Informations pratiques

PORTES OUVERTES SUR MULTI ACTIVITES AVEC GYM VOLONTAIRE SEDANAISE Samedi 3 octobre, 08h30 SEDAN (08200) Ardennes

GRATUIT / Ouvert à Tous de 16 Ans ……90 Ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T08:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T08:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Découvertes et essais GRATUITS de Multi Disciplines Santé et Bien-être

SEDAN (08200) 19 AVENUE JEAN JAURES SEDAN (08200) Vrigne aux Bois 08330 Vrigne-aux-Bois Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « douxgui.nat@orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « catherine.haguette@orange.fr »}]

Découvertes et essais GRATUITS de Multi Disciplines Santé et Bien-être