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AGENDA · Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs Ecuries Les prés neufs Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

dimanche 13 septembre 2026 · Ecuries Les prés neufs · Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs Ecuries Les prés neufs Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ecuries Les prés neufs
Adresse
36 Rue des Trois Fontaines
Ville
70400 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs

Ecuries Les prés neufs 36 Rue des Trois Fontaines Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Portes ouvertes sur le thème médiéval aux écuries Les prés neufs. Repas sur réservation avant le 30 août. Animations sur place tout au long de la journée.   .

Ecuries Les prés neufs 36 Rue des Trois Fontaines Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 70 22 57 

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English : Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs

L’événement Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL