Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs Ecuries Les prés neufs Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Informations pratiques

Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs

Ecuries Les prés neufs 36 Rue des Trois Fontaines Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Portes ouvertes sur le thème médiéval aux écuries Les prés neufs. Repas sur réservation avant le 30 août. Animations sur place tout au long de la journée. .

Ecuries Les prés neufs 36 Rue des Trois Fontaines Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 70 22 57

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English : Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs

L’événement Portes ouvertes thème médiéval aux écuries Les prés neufs Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL