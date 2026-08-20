Portrait au Collodion, Ateliers Octopodes, Chambéry

Informations pratiques

Portrait au Collodion Dimanche 3 janvier 2027, 09h00 Ateliers Octopodes Savoie

sur réservation, plusieurs format de plaque, à partir de 60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-03T09:00:00+01:00 – 2027-01-03T14:00:00+01:00

Fin : 2027-01-03T09:00:00+01:00 – 2027-01-03T14:00:00+01:00

Voyez la création de votre portrait sur aluminium noir, se faire sous vos yeux, suivez le processus, posez devant l’objectif, échangez et apprenez-en plus sur cette technique oubliée.

Vous repartirez avec votre portrait sur plaque. On ne vit pas ça tous les jours, pour sûr !

Venez dans vos plus beaux atours, avec vos plus beaux accessoires, ou simplement au naturel ! Privilégiez des vêtements clairs pour une meilleurs lisibilité de l’image

⚠️ 3 personnes maximum par plaque.

⚠️ Pour les enfants en bas âges ou trop énergiques, ne pourront pas participer à la séance, car le temps de pose nécessaire est relativement long (autour de 15 secondes).

⚠️Les éclairages étant très forts, l’expérience devant l’appareil photo pourrait être rendue douloureuse pour les yeux sensibles.

Réservation obligatoire ! Choisisez votre créanaux préféré dans la journée (séance de 30 minutes environ).

Nombre de crénaux disponibles: 8

⚠️​ Le prix affiché dans la billetterie, au moment du paiement, est un acompte équivalant à 30% du tarif final ⚠️ il sert de réservation à la séance, le reste sera dû sur place le jour J. Les tarifs sont les suivants :

TARIFS / plaques

Format 10×12 cm : 60 €

Format 13×18 cm : 85€

Format 18 x 24 cm : 120€

Public : à partir de 10 ans ou enfants calmes (risque de flou élevé en cas de mouvements) ⚠️ la photo ne sera pas refaite en cas de mouvements de votre part. Maximum 3 personnes par portrait

En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué.

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Remontez le temps et prenez place devant un appareil photo en bois, aussi appelé « chambre photographique », vieux de plus de 150 ans !