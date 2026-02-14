Portrait de dames, BTP CFA Occitanie, Méjannes-lès-Alès
Portrait de dames, BTP CFA Occitanie, Méjannes-lès-Alès vendredi 6 mars 2026.
Portrait de dames Vendredi 6 mars, 14h00 BTP CFA Occitanie Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T15:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T15:00:00+01:00
Portraits de femmes à travers les âges et à travers le monde.
Séance scolaire.
Villageoise modeste, concierge cultivée, garçonne, folle femme, paysanne audacieuse, danseuse, grand-mère multifonctions …
Célèbre, discrète, douce, sensuelle, encombrante, enfermée, renfermée, révoltée, libérée, c’est selon…
Fantasme, histoire vraie, inventée, poème, conte, chanson … tout est mis au diapason et orchestré avec sensibilité.
Une déclinaison d’écritures sur un tapis de compositions musicales.
Avec
- Elisabeth Gavalda et Vincent Granger
- Mise en scène : Elisabeth Gavalda
- Composition musicale : Vincent Granger
- Regard extérieur : Vincent Lorimy
- Créations lumières : Jean-Marc François
- Costumes : Bernard Réavaille
- Affiche : Jane Caro
- Production : Théâtre de la Palabre
- Crédit Photos : Alexis Bethune
BTP CFA Occitanie 135 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@palabretheatre.com »}]
Séance dans le cadre scolaire. Merci de nous contacter. théâtre de la palabre théâtre musical
Alexis Bethune