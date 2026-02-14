Portrait de dames, BTP CFA Occitanie, Méjannes-lès-Alès

Portrait de dames Vendredi 6 mars, 14h00 BTP CFA Occitanie Gard

Entrée libre

Portraits de femmes à travers les âges et à travers le monde.

Séance scolaire.

Villageoise modeste, concierge cultivée, garçonne, folle femme, paysanne audacieuse, danseuse, grand-mère multifonctions …

Célèbre, discrète, douce, sensuelle, encombrante, enfermée, renfermée, révoltée, libérée, c’est selon…

Fantasme, histoire vraie, inventée, poème, conte, chanson … tout est mis au diapason et orchestré avec sensibilité.

Une déclinaison d’écritures sur un tapis de compositions musicales.

Avec

Elisabeth Gavalda et Vincent Granger

Mise en scène : Elisabeth Gavalda

Composition musicale : Vincent Granger

Regard extérieur : Vincent Lorimy

Créations lumières : Jean-Marc François

Costumes : Bernard Réavaille

Affiche : Jane Caro

Production : Théâtre de la Palabre

Crédit Photos : Alexis Bethune

BTP CFA Occitanie 135 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie

Séance dans le cadre scolaire. Merci de nous contacter. théâtre de la palabre théâtre musical

Alexis Bethune