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Portraits d’animaux Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Ateliers créatifs animés par l’illustratrice Aude MarieSi tu aimes les animaux et les papiers découpés, viens nous rejoindre pour fabriquer ton animal préféré du livre Animaux – Portraits de familles. Tu découperas des matières et les assemblera sur une carte en y ajoutant tous les détails qui feront de ton animal une bête unique !
Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300
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