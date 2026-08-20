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Portraits d’animaux Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Portraits d’animaux Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Ateliers créatifs animés par l’illustratrice Aude MarieSi tu aimes les animaux et les papiers découpés, viens nous rejoindre pour fabriquer ton animal préféré du livre Animaux – Portraits de familles. Tu découperas des matières et les assemblera sur une carte en y ajoutant tous les détails qui feront de ton animal une bête unique !

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300


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