Portraits d’animaux Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Ateliers créatifs animés par l’illustratrice Aude MarieSi tu aimes les animaux et les papiers découpés, viens nous rejoindre pour fabriquer ton animal préféré du livre Animaux – Portraits de familles. Tu découperas des matières et les assemblera sur une carte en y ajoutant tous les détails qui feront de ton animal une bête unique !

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300



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