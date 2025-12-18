Positiv Orange Apashe live with Philharmonic Ochestra Théâtre Antique d’Orange Orange
Positiv Orange Apashe live with Philharmonic Ochestra Théâtre Antique d’Orange Orange samedi 22 août 2026.
Orange
Positiv Orange Apashe live with Philharmonic Ochestra
Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange Vaucluse
Tarif : 44 – 44 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 01:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Après son passage à Orange en 2024, Apashe revient au Théâtre Antique avec son orchestre ! Attendez-vous à voguer entre électro bien lourd et envolées orchestrales… les vrais savent ! Avec des guests de taille comme Mosimann, Perceval et Mr Tout le Monde
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Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@positivfestival.fr
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English :
After his appearance in Orange in 2024, Apashe returns to the Théâtre Antique with his orchestra! Expect to sail between heavy electro and orchestral soaring? the real thing knows! With big-name guests including Mosimann, Perceval and Mr Tout le Monde
L’événement Positiv Orange Apashe live with Philharmonic Ochestra Orange a été mis à jour le 2025-12-18 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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