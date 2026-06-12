Les Angles

POT D’ACCEUIL

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Présentation des animations et activités de la semaine autour du verre de l’amitié.

Place Paul Samson…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Overview of this week’s events and activities celebrating Friendship Day.

Paul Samson Square…

L’événement POT D’ACCEUIL Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION