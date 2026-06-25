Pot d’accueil Eaux-Bonnes
Pot d’accueil Eaux-Bonnes dimanche 19 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Pot d’accueil
Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le dimanche soir, aux Eaux-Bonnes, la mairie vous offre un petit verre dans le jardin Darralde pour se rencontrer et boire le verre de l’amitié. .
Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Pot d’accueil
L’événement Pot d’accueil Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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