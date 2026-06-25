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Pot d’accueil Eaux-Bonnes

Pot d’accueil Eaux-Bonnes

Pot d’accueil Eaux-Bonnes dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
Jardin Darralde
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Eaux-Bonnes

Pot d’accueil

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Le dimanche soir, aux Eaux-Bonnes, la mairie vous offre un petit verre dans le jardin Darralde pour se rencontrer et boire le verre de l’amitié.   .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Pot d’accueil

L’événement Pot d’accueil Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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