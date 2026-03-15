Potager du Roi Journées Européennes du Patrimoine 2026 Potager du Roi Versailles

Potager du Roi Journées Européennes du Patrimoine 2026

Potager du Roi 10 Rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journée mondiale de l’art de l’espalier.

De multiples activités seront organisées au Potager du Roi pendant les journées européennes du patrimoine.

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Potager du Roi 10 Rue du Maréchal Joffre Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 50 40 77

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English : The King’s Kitchen Garden European Heritage Days 2026

World Espalier Art Days

Many activities will be organised in the King’s Kitchen Garden during the European Heritage Days.

L’événement Potager du Roi Journées Européennes du Patrimoine 2026 Versailles a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc