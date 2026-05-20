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Potée Droiturier

Potée Droiturier dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Salle du FJEP

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Droiturier

Potée

Salle du FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 12:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Organisée par le FJEP.
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Salle du FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 74 61 57 

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English : Potée

By FJEP

L’événement Potée Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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