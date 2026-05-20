Droiturier

Potée

Salle du FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Organisée par le FJEP.

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Salle du FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 74 61 57

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English : Potée

By FJEP

L’événement Potée Droiturier a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse