Concert du Caribou Volant Ferme de Priroda Droiturier
dimanche 13 septembre 2026 · Ferme de Priroda · Droiturier
Informations pratiques
Droiturier
Concert du Caribou Volant
Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Caribou Volant débarque dans l’Allier, à la ferme de Priroda (Droiturier) pour un concert mêlant poésie et différents styles de musiques.
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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes aufildubarbenan@protonmail.com
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English :
Le Caribou Volant is coming to the Allier region, to the Priroda Farm (Droiturier), for a concert blending poetry and various musical styles.
L’événement Concert du Caribou Volant Droiturier a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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