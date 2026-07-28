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AGENDA · Droiturier

Concert du Caribou Volant Ferme de Priroda Droiturier

dimanche 13 septembre 2026 · Ferme de Priroda · Droiturier

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ferme de Priroda
Adresse
5 Impasse Barbenan village
Ville
03120 Droiturier
Département
Allier
Tarif

Droiturier

Concert du Caribou Volant

Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le Caribou Volant débarque dans l’Allier, à la ferme de Priroda (Droiturier) pour un concert mêlant poésie et différents styles de musiques.
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Ferme de Priroda 5 Impasse Barbenan village Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   aufildubarbenan@protonmail.com

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English :

Le Caribou Volant is coming to the Allier region, to the Priroda Farm (Droiturier), for a concert blending poetry and various musical styles.

L’événement Concert du Caribou Volant Droiturier a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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