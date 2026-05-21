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Village-départ Embouteillage Droiturier

Village-départ Embouteillage Droiturier lundi 10 août 2026.

Adresse : Salle FJEP

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Tarif :

Droiturier

Village-départ Embouteillage

Salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Village-départ Embouteillage
Organisé par le Foyer des jeunes, la mairie
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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 10 

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English :

Village-departure Traffic jam
Organized by the Foyer des jeunes, the Mairie

L’événement Village-départ Embouteillage Droiturier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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