Droiturier

Village-départ Embouteillage

Salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Village-départ Embouteillage

Organisé par le Foyer des jeunes, la mairie

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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 10

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English :

Village-departure Traffic jam

Organized by the Foyer des jeunes, the Mairie

L’événement Village-départ Embouteillage Droiturier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse