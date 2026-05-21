Village-départ Embouteillage Droiturier
Village-départ Embouteillage Droiturier lundi 10 août 2026.
Droiturier
Village-départ Embouteillage
Salle FJEP Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Village-départ Embouteillage
Organisé par le Foyer des jeunes, la mairie
.
Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Village-departure Traffic jam
Organized by the Foyer des jeunes, the Mairie
L’événement Village-départ Embouteillage Droiturier a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Droiturier (Allier)
- Annulé Rallye surprise Droiturier 7 juin 2026
- Concours de pétanque Droiturier 21 juin 2026
- Bal des jeunes en extérieur Droiturier 4 juillet 2026
- Concours de pétanque Droiturier 5 juillet 2026
- Pique-nique et feu d’artifice Droiturier 13 juillet 2026