Poterie Printemps Atelier Chez Tatie Granville
Poterie Printemps Atelier Chez Tatie Granville samedi 30 mai 2026.
Granville
Poterie Printemps
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps décoration avec des empreintes de végétaux et fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs.
Réservation via le site internet de l’atelier www.cheztatiegranville.com .
Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Poterie Printemps
L’événement Poterie Printemps Granville a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Granville Terre et Mer
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