Potiche Gare du Midi Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Potiche

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Suzanne Pujol, femme dévouée mais néanmoins héritière d’une usine de parapluies, est l’épouse de Robert, un homme au caractère ombrageux, qui dirige l’usine. Une grève surprise oblige Robert, désavoué par le personnel, à céder sa place à Suzanne, jusque-là reléguée au rang de potiche , qui se révèle être une cheffe d’entreprise brillante et inattendue ! La complicité explosive des comédiens donne naissance à un moment de théâtre jubilatoire l’énergie ardente et libre de Clémentine CÉLARIÉ se mêle au comique raffiné de Philippe UCHAN, tandis que PALOMA complète ce duo avec une excentricité moderne et délicieuse. Gardons-nous des apparences le pouvoir ne se trouve pas toujours là où on l’imagine, et chacun de nous recèle d’incroyables ressources !

Mordante et visionnaire, c’est probablement la pièce la plus drôle de la saison ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Potiche

L’événement Potiche Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz