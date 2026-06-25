Informations pratiques

Alleyras

Potiers en fête

Vabres Alleyras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Foire gourmande et artisanale. Expos potiers & céramistes, démonstration tour à poterie.

Jambon au feu de bois, préparé par la boucherie Chabanon.

Buvette Crêpes.

Repas sous abri.

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Vabres Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Gourmet and Artisan Fair. Pottery and ceramics exhibits, pottery wheel demonstrations.

Wood-fired ham, prepared by Chabanon Butchers.

Refreshments Crêpes.

Meals served under a canopy.

L’événement Potiers en fête Alleyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire