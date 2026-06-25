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AGENDA · Alleyras

Potiers en fête Alleyras

dimanche 26 juillet 2026 · Alleyras

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Vabres
Ville
43580 Alleyras
Département
Haute-Loire
Tarif

Alleyras

Potiers en fête

Vabres Alleyras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Foire gourmande et artisanale. Expos potiers & céramistes, démonstration tour à poterie.
Jambon au feu de bois, préparé par la boucherie Chabanon.
Buvette Crêpes.
Repas sous abri.
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Vabres Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Gourmet and Artisan Fair. Pottery and ceramics exhibits, pottery wheel demonstrations.
Wood-fired ham, prepared by Chabanon Butchers.
Refreshments Crêpes.
Meals served under a canopy.

L’événement Potiers en fête Alleyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire

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