Potiers en fête Alleyras
dimanche 26 juillet 2026 · Alleyras
Informations pratiques
Alleyras
Potiers en fête
Vabres Alleyras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Foire gourmande et artisanale. Expos potiers & céramistes, démonstration tour à poterie.
Jambon au feu de bois, préparé par la boucherie Chabanon.
Buvette Crêpes.
Repas sous abri.
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Vabres Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Gourmet and Artisan Fair. Pottery and ceramics exhibits, pottery wheel demonstrations.
Wood-fired ham, prepared by Chabanon Butchers.
Refreshments Crêpes.
Meals served under a canopy.
L’événement Potiers en fête Alleyras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire