Saint-Victor-Malescours

Poti’Rando

École Saint-Joseph Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 07:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Participez à la 9ème édition de la Poti’Rando proposée par l’APEL de l’école Saint-Joseph ! Arpentez les chemins de Saint-Victor avec ravitaillement et une soupe de potimarron servie à l’arrivée.

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École Saint-Joseph Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 apelstjostvictor@gmail.com

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English :

Take part in the 9th edition of the Poti’Rando organized by the APEL of Saint-Joseph school! Stroll along the paths of Saint-Victor, with refreshments and pumpkin soup served at the finish.

L’événement Poti’Rando Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène