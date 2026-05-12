Poti’Rando Saint-Victor-Malescours
Poti’Rando Saint-Victor-Malescours dimanche 11 octobre 2026.
Saint-Victor-Malescours
Poti’Rando
École Saint-Joseph Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Participez à la 9ème édition de la Poti’Rando proposée par l’APEL de l’école Saint-Joseph ! Arpentez les chemins de Saint-Victor avec ravitaillement et une soupe de potimarron servie à l’arrivée.
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École Saint-Joseph Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 87 61 92 apelstjostvictor@gmail.com
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English :
Take part in the 9th edition of the Poti’Rando organized by the APEL of Saint-Joseph school! Stroll along the paths of Saint-Victor, with refreshments and pumpkin soup served at the finish.
L’événement Poti’Rando Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène