Poucette – Espace Aragon – Villard Bonnot (38), Espace Aragon, Lancey

Poucette – Espace Aragon – Villard Bonnot (38) 5 et 7 novembre Espace Aragon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Espace Aragon Espace Aragon – Villard Bonnot (38) Lancey 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans