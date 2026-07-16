Poucette – L’Escale – Entrelacs (73410), L’Escale – 73410 Entrelacs, Entrelacs
jeudi 10 décembre 2026 · L'Escale - 73410 Entrelacs · Entrelacs
Informations pratiques
Poucette – L’Escale – Entrelacs (73410) Jeudi 10 décembre, 09h30, 14h00, 18h30 L’Escale – 73410 Entrelacs Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T09:30:00+01:00 – 2026-12-10T10:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T18:30:00+01:00 – 2026-12-10T19:30:00+01:00
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
L’Escale – 73410 Entrelacs 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans
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