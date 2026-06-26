SUPERVUE Belvédère de la Chambotte Entrelacs

Informations pratiques

Entrelacs

SUPERVUE

Belvédère de la Chambotte 733 route du Belvédère Entrelacs Savoie

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

SUPERVUE — 16 août 2026 au Belvédère de la Chambotte. Open air en journée face au lac du Bourget et aux Alpes. Étienne de Crécy en closing, The Director aux vinyles, Love Language (USA) et Zenat. 600 places. 15h–20h.

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Belvédère de la Chambotte 733 route du Belvédère Entrelacs 73410 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

SUPERVUE? August 16, 2026, at the Belvédère de la Chambotte. An open-air daytime event overlooking Lake Bourget and the Alps. Étienne de Crécy closing out the night, The Director spinning vinyl, Love Language (USA), and Zenat. Capacity: 600. 3:00 PM–8:00 PM.

L’événement SUPERVUE Entrelacs a été mis à jour le 2026-06-26 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes