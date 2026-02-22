Poulet Free Les SimonS avenue du 43 eme Régiment Caen

Poulet Free Les SimonS

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Quand les SimonS se retrouvent ça fait de belles étincelles…

Encore un Poulet Free qui accueillera volontiers les slameurs, rappeurs, choristes, solistes instrumentaux !

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Poulet Free Les SimonS

When the SimonS get together, it makes for some great sparks…

Another Poulet Free, where slammers, rappers, backing singers and instrumental soloists are all welcome!

L’événement Poulet Free Les SimonS Caen a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Caen la Mer