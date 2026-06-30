Pour en finir avec l’origine du monde Détachement international du Muerto Coco Clohars-Carnoët
vendredi 28 août 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Pour en finir avec l’origine du monde Détachement international du Muerto Coco
Place de l’Océan Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:33:00
fin : 2026-08-29 04:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Commencé en 2020, De l’origine du monde explore la parentalité à partir de témoignages, d’archives et de matériaux multiples. Après un triptyque donnant voix aux femmes, aux hommes et aux engendrés, ce quatrième et dernier volet opère un virage. Ici, fini le théâtre documentaire !
Entre refus des réponses toutes faites, irrévérence face aux normes et dérive onirique, Charlotte et Raphaëlle plongent dans leur inconscient. Une exploration intime, brute et indocile de la parentalité. .
Place de l’Océan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pour en finir avec l’origine du monde Détachement international du Muerto Coco Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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