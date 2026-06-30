Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Pour en finir avec l’origine du monde Détachement international du Muerto Coco

Place de l’Océan Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:33:00

fin : 2026-08-29 04:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Commencé en 2020, De l’origine du monde explore la parentalité à partir de témoignages, d’archives et de matériaux multiples. Après un triptyque donnant voix aux femmes, aux hommes et aux engendrés, ce quatrième et dernier volet opère un virage. Ici, fini le théâtre documentaire !

Entre refus des réponses toutes faites, irrévérence face aux normes et dérive onirique, Charlotte et Raphaëlle plongent dans leur inconscient. Une exploration intime, brute et indocile de la parentalité. .

Place de l’Océan Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pour en finir avec l’origine du monde Détachement international du Muerto Coco Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS