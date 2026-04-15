Pour Kiki, le musée fait son cabaret, Musée du Châtillonnais – Trésor de Vix, Châtillon-sur-Seine

Pour Kiki, le musée fait son cabaret Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Châtillonnais – Trésor de Vix Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le samedi 23 mai 2026, de 20h à 23h, le Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix se métamorphose en un écrin de lumière et de volupté… Le temps d’une nuit, l’esprit incandescent du cabaret embrase les lieux et fait vibrer les murs au rythme des Années folles.

En écho à l’exposition « Kiki, Reine de Montparnasse », plongez dans l’effervescence artistique d’un Paris audacieux, libre et terriblement vivant. Sous l’impulsion envoûtante de la compagnie Dance Concept Event, les collections dialoguent avec un tourbillon de plumes, de paillettes et d’audace.

Danseurs électrisants, acrobates vertigineux et transformiste fascinant vous entraînent dans un spectacle aussi troublant qu’éblouissant. Portés par les notes sensuelles d’un jazz vibrant, laissez-vous emporter dans une parenthèse hors du temps, où chaque instant célèbre la fête, la liberté et la création.

Gratuite, ouverte à tous et sans réservation, cette nuit promet d’être inoubliable. Une invitation à céder au charme, à la fête… et à la magie irrésistible de Montparnasse.

Musée du Châtillonnais – Trésor de Vix 14 Rue de la Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine, France Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380912467 https://www.musee-vix.fr Nombreux et importants vestiges celtes, gallo-romains et médiévaux. Le musée du Châtillonnais expose le plus grand vase en bronze du monde (1,64 m de haut et 208 kg), un torque (collier) en or (480g) et l’ensemble des objets découverts dans la tombe d’une princesse celtique qui a vécu à Vix il y a 2.500 ans.

Le samedi 23 mai 2026, de 20h à 23h, le cabaret s’invite au Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix. Cette soirée, en lien avec notre exposition temporaire « Kiki, Reine de Montparnasse », fera à…

©Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix