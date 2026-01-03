Fête Foraine 2026 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine

Fête Foraine 2026

Rue de la Libération Esplanade du Cours l’ABBÉ Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-20

Par excellence, la fête foraine est une sortie qui réjouit toute la famille. Des enfants aux ados, en passant par les parents, tout le monde trouve son compte !

C’est donc en famille ou entre amis que l’on se rend à la fête foraine, que ce soit en Bourgogne ou dans le reste de la France.

Souvent, on s’y rend pour l’ambiance qui y règne. En effet, la fête foraine est un lieu de fête, un lieu où on s’amuse et où l’on s’émerveille devant les manèges qui brillent et qui scintillent dans la nuit.

PROGRAMME

Ouverture samedi 20 juin 2026

Dates d’ouvertures 21,21,24,27,28 Juin 2026

Feu d’artifice mardi 23 juin 2026 à 21h30

Show Samedi 27 juin 2026 à 20h00 .

+33 3 80 91 50 50 contact@mairie-chatillon-sur-seine.fr

English : Fête Foraine 2026

