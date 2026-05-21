Spectacle-lecture en sous-bois au Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine
Spectacle-lecture en sous-bois au Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine dimanche 12 juillet 2026.
Châtillon-sur-Seine
Spectacle-lecture en sous-bois au Parc national de forêts
Porte de coeur Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Partez sur les traces de l’écrivain André Theuriet, guidé par un comédien professionnel, pour une immersion sensible et poétique dans l’univers de l’écrivain. Entre réalité et imaginaire, passé et présent, vous découvrirez un territoire façonné par l’histoire et la poésie. Balade d’1h30 à 2h.
Par la Compagnie Préface .
Porte de coeur Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Spectacle-lecture en sous-bois au Parc national de forêts
L’événement Spectacle-lecture en sous-bois au Parc national de forêts Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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