Jeudis-Balade Milieux aquatiques et inondation Rue Saint-Maurice Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine

Jeudis-Balade Milieux aquatiques et inondation

Rue Saint-Maurice EPAGE SEQUANA Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20 2026-08-27

Suivez Gabrielle au cours d’une balade dans le centre de Châtillon-sur-Seine, le long de la Seine. À cette occasion, vous découvrirez l’envers de ces milieux aquatiques, les (grandes) inondations, et tous les travaux qui sont nécessaires au quotidien pour une harmonie parfaite entre la nature et les habitants. .

Rue Saint-Maurice EPAGE SEQUANA Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Jeudis-Balade Milieux aquatiques et inondation

L’événement Jeudis-Balade Milieux aquatiques et inondation Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)