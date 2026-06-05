La boucle Napoléonienne, visite guidée de Châtillon-sur-Seine Rue Marmont Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine

La boucle Napoléonienne, visite guidée de Châtillon-sur-Seine

Rue Marmont Devant la Médiathèque Victorine de Chastenay Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12 2026-09-19

Menés par votre guide en tenue d’époque à travers la Ville Impériale de Châtillon-sur-Seine, découvrez son riche passé napoléonien.

L’hôtel qui accueillit le Congrès diplomatique international de 1814, l’obélisque se situant rue du Docteur Robert en souvenir du passage de l’empereur ou le cimetière Saint-Vorles avec le Mausolée du Maréchal Marmont sont autant de temps forts de la visite.

En cas de fortes chaleurs ou vigilance canicule, le balade sera décalé au matin 8h30. Chaque inscrit sera averti. .

Rue Marmont Devant la Médiathèque Victorine de Chastenay Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : La boucle Napoléonienne, visite guidée de Châtillon-sur-Seine

L’événement La boucle Napoléonienne, visite guidée de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)