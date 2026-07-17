Pour ne pas vivre seules, Moulin de la Séravenne – Breuil le vert, Breuil-le-Vert

dimanche 6 septembre 2026 · Moulin de la Séravenne - Breuil le vert · Breuil-le-Vert

Informations pratiques

Pour ne pas vivre seules Dimanche 6 septembre, 17h00 Moulin de la Séravenne – Breuil le vert Oise

Collectif LAMA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T17:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:45:00+02:00

Fin : 2026-09-06T17:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:45:00+02:00

« Pour ne pas vivre seules » , c’est le show unique du duo d’interprètes de Dalida. Elles se rencontrent lors d’un concours de sosies. Lucidité. « La meilleure Dalida ce n’est pas toi, ni moi, c’est nous. » Ensemble, dans leurs habits de lumière, elles vous racontent enfin pourquoi elles en sont là, à deux, sur cette scène, après avoir arpenté les thés dansants, mariages, anniversaires, pots de départs et « autres paradiscos ». Un hommage, un cantique pour croire encore au temps d’aimer.

Moulin de la Séravenne – Breuil le vert 16 rue du moulin, 60600 Breuil le vert France Breuil-le-Vert 60600 Oise Hauts-de-France

Théâtre musical – Cabaret camping

Hugo Martin