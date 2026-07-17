Pour ne pas vivre seules, Stade de Bury, Bury

Informations pratiques

Pour ne pas vivre seules Samedi 5 septembre, 19h30 Stade de Bury Oise

Collectif LAMA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T19:30:00+02:00 – 2026-09-05T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-05T19:30:00+02:00 – 2026-09-05T20:15:00+02:00

Représensation au stade de la Rosette à Bury, 60250

« Pour ne pas vivre seules » , c’est le show unique du duo d’interprètes de Dalida. Elles se rencontrent lors d’un concours de sosies. Lucidité. « La meilleure Dalida ce n’est pas toi, ni moi, c’est nous. » Ensemble, dans leurs habits de lumière, elles vous racontent enfin pourquoi elles en sont là, à deux, sur cette scène, après avoir arpenté les thés dansants, mariages, anniversaires, pots de départs et « autres paradiscos ». Un hommage, un cantique pour croire encore au temps d’aimer.

Stade de Bury Rue Aristide Briand, Bury, 60250 Bury 60250 Oise Hauts-de-France

Théâtre musical – Cabaret camping

Hugo Martin