Pour un monde sans faim, Salle polyvalente, rue de la libération, Genech, Genech

Pour un monde sans faim Samedi 7 mars, 16h00 Salle polyvalente, rue de la libération, Genech Nord

gratuit

Début : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:00:00+01:00

Le CCFD organise samedi 7 mars une table ronde

Salle polyvalente, rue de la libération, Genech 912 rue de la libération, Genech Genech 59242 Nord Hauts-de-France

habiter le monde aujourd’hui monde faim

CCFD