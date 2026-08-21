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Pourchères : le village aux deux églises, Eglise romane, Pourchères

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise romane · Pourchères

Pourchères : le village aux deux églises, Eglise romane, Pourchères

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise romane
Adresse
07000 Pourchères.
Ville
07000 Pourchères
Département
Ardèche

Pourchères : le village aux deux églises Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise romane Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un village : deux église.
Venez découvrir les deux églises du village et leurs histoires.
RDV 14h30 à l’église romane au village de Pourchères.
RDV 16h30 à l’église du hameau de Lay
Attention : voiture nécessaire pour aller d’un site à l’autre.

Eglise romane 07000 Pourchères. Pourchères 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475208181
Un village : deux église.

©Marianne Mercoeur