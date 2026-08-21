AGENDA · Pourchères
Pourchères : le village aux deux églises, Eglise romane, Pourchères
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise romane · Pourchères
Informations pratiques
Pourchères : le village aux deux églises Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise romane Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Un village : deux église.
Venez découvrir les deux églises du village et leurs histoires.
RDV 14h30 à l’église romane au village de Pourchères.
RDV 16h30 à l’église du hameau de Lay
Attention : voiture nécessaire pour aller d’un site à l’autre.
Eglise romane 07000 Pourchères. Pourchères 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475208181
Un village : deux église.
©Marianne Mercoeur