Pourquoi créer des mares ? Sauzé-Vaussais

Dans le cadre de la Fête des mares, venez découvrir leur rôle et pourquoi il est indispensable de les préserver dans notre paysage. Nous irons notamment sur des mares récemment créées par le CEN Nouvelle-Aquitaine afin de voir ensemble la démarche de création de mare et si la faune est déjà arrivée.

RDV à 13h, au 3 place de la mairie à Sauzé-Vaussais. .

3 Place de la Mairie Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 67 71 60 marc.bruneau@dsne.org

