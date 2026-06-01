Pourquoi et comment restaurer la biodiversité ? Concilier agriculture et nature à la ferme, Saint-Romans-des-champs, Saint-Romans-des-Champs

Pourquoi et comment restaurer la biodiversité ? Concilier agriculture et nature à la ferme Mercredi 3 juin, 15h00 Saint-Romans-des-champs Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine Ecologie Environnement & Biodiversité organisée par CNRS Ecologie & Environnement, en partenariat avec l’Association Parlons-en et le Couvoir Paysan, l’équipe Résilience du Centre d’Etudes Biologiques de Chize organise une après-midi rencontre avec Charline Chebrou (Couvoir Paysan), Pierre Surre (Syndicat de Rivières) et les chercheurs du CEBC autour du projet de restauration écologique du cours d’eau « La Courance » dans l’exploitation agricole.

Programme

15h30 : Balades naturalistes (inscriptions sur place)

15h30 : Visite de la ferme

16h15 : Projet de restauration écologique de la Courance

18h : Avifaune (dont l’Outarde) sur et autour de la ferme

17h Conférence :

Dès 19h : producteurs, agneaux/poulets cuits sur place

21h : Film “Un espoir pour l’Effraie”

22h : Sortie Nocturne : Rapaces nocturnes

Saint-Romans-des-champs 79360 Saint-Romans-des-Champs 79360 Prissé-la-Charrière Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Au Couvoir Paysan (Saint-Romans-des-Champs) [Le mercredi 03 juin de 15h à 22H ] Marché paysan – conférence – balades naturalistes & projections #conférence #restauration #agricumture #biodiversité #agroécologie #marché #balades